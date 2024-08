Una niña indígena de 16 meses murió en el municipio de Istmina, Chocó, por falta de atención médica tras intimidaciones por cuenta del paro armado anunciado por el Eln en la región.

Como Isabella Piraza Pizario fue identificada la bebé de tan solo 16 meses de nacida que murió en en zona rural del municipio de Istmina tras no poder recibir atención médica oportuna por cuenta del riesgo latente para las comunidades de la región por cuenta del paro armado anunciado por el Eln que ya completa cinco días.

Según reportó a Blu Radio Jeison Mosquera, el alcalde de esta localidad, la menor de edad habitaba la comunidad indígena de San Cristóbal, a unas dos horas y media por lancha de la zona urbana del municipio, a donde se dificultó su traslado por cuenta del temor y la zozobra que persiste ante posibles enfrentamientos y represalias del grupo guerrillero por incumplimiento a sus medidas.

“Tenía síntomas de paludismo, de desnutrición y por el paro no pudo salir. En esa comunidad no hay centro de salud y por la situación de seguridad no pudo llegar al médico”, afirmó.