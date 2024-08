Por: Blu Radio

El paro armado del Eln en el Chocó cobró la vida de otras dos personas en el municipio de El Litoral del San Juan, reportó el alcalde Jhon Jairo Gutiérrez. Ya son tres las víctimas mortales que deja el accionar de esta guerrilla.

Según Gutiérrez, una mujer embarazada iba a dar a luz, pero no había combustible para ser trasladada al puesto de salud más cercano, llamado Palestina, razón por la cual la mujer y su bebé fallecieron.

“Estaba dando a luz con la partera y se complicó. Cuando se pensó sacar al puesto de salud, nos reportaron que no tenían combustible”, dijo el alcalde de El Litoral del San Juan en Noticias Caracol Ahora.

La primera víctima del paro armado del Eln en Chocó también fue un bebé indígena de 16 meses, que murió en zona rural del municipio de Istmina tras no poder recibir atención médica oportuna por cuenta del riesgo latente para las comunidades de la región.

“Tenía síntomas de paludismo, de desnutrición y por el paro no pudo salir. En esa comunidad no hay centro de salud y por la situación de seguridad no pudo llegar al médico“, afirmó el alcalde de Istmina Jeison Mosquera.

Por el paro armado en el Chocó, más de 50.000 personas están confinadas. Por esta razón, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que sean respetados los derechos fundamentales de los habitantes de las cabeceras municipales y sus jurisdicciones rurales de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan.

De acuerdo con la entidad, el anuncio del paro afecta también a las comunidades indígenas de los resguardos Sanandocito (Sipí), Unión Wounán, Puadó, Mataré, La Lerma, Macedonia (Medio San Juan), Unión Chocó-San Cristóbal, Puadó-Mataré-La Lerma (Istmina), Docordó-Balsalito, Santa María de Pangala, Río Taparal, Tiosidilio, Togoroma, Buena Vista, Río Pichimá, Chagpien, Chagpien Tordó, así como de quienes forman parte de los consejos comunitarios del San Juan-Acadesan y Mayor de Nóvita-Cocoman.

