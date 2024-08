Por: El Espectador

El presidente Gustavo Petro aseguró, a través de sus redes, que la propuesta que en un principio se anunció como “confidencial” para que el Eln aceptara destrabar la mesa de negociación gira en torno a una “reforma económica”.

Petro precisó que no tiene problema en hacerla pública, como lo solicitó ese grupo criminal en un comunicado lanzado en la tarde de este miércoles, pero dejó claro que, a su juicio, pareciera que no hay voluntad de la contraparte en continuar con las negociaciones.

“No hay problema con que se haga pública la ‘propuesta confidencial’: se les propuso viabilizar la propuesta sobre reforma económica que se acordó con el Eln, que se firmó como primer punto de acuerdo, con el empresariado del país y el movimiento social de Colombia para discutir los mecanismos de su implementación”, precisó Petro.

Y, a renglón seguido, dejó claro que “parece que no es de su interés el tema”. La decisión de hacer pública esta postura se dio después del consejo de ministros que Petro lideró en la noche del miércoles en la Casa de Nariño; el trino del mandatario se lanzó en la madrugada del jueves.

Unas horas antes, en un comunicado, el Eln advirtió que “se necesita saber si el Gobierno va a cumplir lo que firmó”, e insistió en su exigencia de ser eliminado de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO).

“La grave situación de crisis que padece la mesa y el proceso de paz entre el Gobierno y el Eln, en este momento, no requiere de ‘propuestas confidenciales’ como lo han dicho Vera Grabe e Iván Cepeda, integrantes de la Delegación de Diálogos del Gobierno, sino franqueza y claridad al país, tal como lo ha manifestado públicamente el Comando Central del Eln”, precisó esa organización criminal.

Pero ya se había dado un primer pronunciamiento del Gobierno. En efecto, desde el Congreso, el comisionado de Paz, Otty Patiño, acusó al Eln de mentir en torno determinados temas relacionados con la negociación –que lleva varios meses en un punto muerto– y que, en la misma línea de Petro, pareciera que no tiene voluntad de desarmarse y buscar la paz.

Patiño afirmó que el Eln plantea “cosas que no son ciertas, como que el Estado no ha cumplido con los acuerdos y que ellos sí han cumplido totalmente los acuerdos, lo cual es absolutamente falso”. Dio como ejemplo que no hayan cumplido con la suspensión del secuestro y del reclutamiento de menores, que llamó “un incumplimiento bárbaro”.

