Pasar por el túnel que conecta a la calle 13 con la carrera 30 es encontrarse con un mundo subterráneo de comercio que ayuda a cerca de 100 familias, pero le da un aspecto sucio y caótico a la estación de Transmilenio de Ricaurte, una de las más concurridas de Bogotá.

Por lo transitado del sector, los vendedores ambulantes se fueron acomodando poco a poco en este lugar y ahora se volvió en un pasaje comercial en el que se consigue de todo: ropa, comida, accesorios, cachivaches, reliquias, regalos, etc.

Un reportaje del Canal RCN demostró la gran variedad de cosas que se pueden conseguir allí y algo que llamó la atención es que, según la periodista, se pueden conseguir mudas de ropa a 15.000 pesos, sumándose a los sitios en los que se compra la ropa baratísima.

Claramente, mucha de la ropa que hay allí no es nueva, aunque hay cosas que sí están en buen estado. Lo que sí es nuevo y se consigue a precio económico es la ropa interior (medias y calzoncillos).

Esta es una muestra de cómo se ve en una hora que no es tan transitada, pero es más congestionada en las horas pico:

Esto no ha gustado a muchas personas que se mueven por este lugar y estos son algunos de los comentarios que han compartido en redes sociales quejándose.

@ClaudiaLopez porque los usuarios de transporte público en @TransMilenio no pueden transitar los túneles de Av Jiménez y Ricaurte Portal Américas? ahora son exclusivos puestos de ventas ambulates descontroladas y sin autoridad ¿Donde quedó la gente? @gusgomez1701 @VeeduriaBogota

Señor tendero, dueño de algún negocio, no pague más arriendo ni impuestos ponga su negocio en algún vagon, estación o tunel( ricaurte o jimenez) de @transmilenio como lo hacen muchos y ayudan de paso a obstaculizar más el paso de peatones, aparte aumenta sus ventas.

La estación de Ricaurte de @TransMilenio es un San Victorino, desorganizado y mal oliente. No hagan más estudios sobre evasión, pongan vigilantes que controlen ingreso de colados, ventas no autorizadas, etc.

— Magricio (@magris_MW2) March 26, 2023