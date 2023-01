Con el pasar de las horas, se han ido conociendo nuevos detalles del caso de Valentina Trespalacios, como la reciente declaración de su novio, el estadounidense Jhon Poulos, quien involucró al extinto ‘cartel de Medellín’ con la muerte de la DJ en Bogotá.

(Vea también: Crimen de DJ en Bogotá tendría giro inesperado; ¿hay un segundo implicado en el asesinato?)

Es por ello que en Noticias Caracol hablaron con uno de los mejores amigos de Trespalacios, quien dio detalles de cómo era el extranjero, quien está detenido en Panamá, por ser el principal sospechoso de este crimen.

El hombre, que se identificó como ‘DJ Vandido’, dijo que Valentina siempre le hablaba bien de Poulos, pero que en el último mes sí evidenció que la pareja no estaba pasando por su mejor momento.

“El man era tosco porque no habla bien español. Todo el tiempo estuvo pendiente de Valentina, parecía un celador. Estaba obsesionado con Vale“, dijo en primer lugar el productor musical.

Asimismo, el hombre entregó un dato inédito que, seguramente, servirá para la investigación, pues comentó que Valentina le había dicho que su novio había estado en la milicia.

“Valentina nunca me dijo cómo se conocieron. Sé que el man tenía plata, trataba de deslumbrar a Vale con lo mejor de él, la llevaba al mejor lugar, le daba las mejores cosas. A mí, Vale me dijo un día que él tenía que ver con algo de la milicia, no sé si era exmilitar, pero ahora tiene sus negocios”, precisó.