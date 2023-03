Ya pasaron dos meses desde aquel domingo (22 de enero), cuando desapareció Valentina Trespalacios, una DJ bogotana cuyo asesinato todavía es materia de investigación por parte de la Fiscalía. Como se hizo público, el señalado responsable del crimen es el ciudadano estadounidense John Poulos, su exnovio.

Sobre qué ha pasado en estas semanas, la madre de la joven, la señora Laura Hidalgo, admite que han sido unos días muy duros porque ya pasó el impacto del momento, ahora están viviendo la ausencia y todo lo que ha rodeado el caso.

“Al comienzo no estaba consciente de lo que estaba pasando, pero cuando te das cuenta de que todo fue real, es más duro”, aseguró la madre de la joven, que fue hallada sin vida en un contenedor de basura en Bogotá.

(Vea también: Quién es Santiago, hombre mencionado en caso de Valentina Trespalacios; amiga dio detalles)

También reconoce que las sensaciones que vive son raras por cuenta del crimen del que fue víctima su primogénita, algo similar les ocurre a los demás miembros de su familia porque es lo más duro que les ha pasado en sus vidas.

“Yo tengo que trabajar todo el día, cuidar a mis dos niños pequeños y me he sentido, emocional y físicamente, muy agotada, por eso a veces no tengo energía para hablar con las personas”, reconoció doña Laura, en entrevista con El Tiempo.

Lee También

También se refiere a John Poulos, el asesino de Valentina y por quien la Fiscalía pedirá hasta 50 años de cárcel. Reconoce que no entiende aún cómo pudo cometer el crimen, después de compartir tanto tiempo con su familia; además, porque lo veían como el futuro esposo de la joven.

¿Cuántos años tenía Valentina Trespalacios?

La DJ bogotana nació el 16 de diciembre de 2001 y tenía 23 años. Según recuerda ese mismo medio, Valentina era el ejemplo para sus hermanos, era juiciosa, perseverante y se tomaba las rumbas y las discotecas como su lugar de trabajo, no como una fiesta.

Incluso, doña Laura recuerda la frase que ella les dijo en repetidas ocasiones a sus hermanos para que ayudarán a su madre económicamente.

“Si ustedes ayudan a mi mamá, Dios los va a bendecir”, repetía Valentina a su familia.

Sobre el proceso de la joven asesinada, la Fiscalía radicó hace pocos días el escrito de acusación con el que pide una pena de hasta 50 años de cárcel para Poulos.