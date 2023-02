Mientras que el norteamericano John Poulos espera una posible condena de hasta 40 años de prisión por ser el presunto feminicida de la DJ Valentina Trespalacios, varios detalles de la relación que sostenían han quedado descubiertos durante las audiencias judiciales o por medio de redes sociales. Uno de ellos ha sido un trino en el que presumía a Valentina como su próxima esposa.

Esa publicación, que hizo el 17 de diciembre de 2022, respondía a una dinámica de la red social en la que una periodista preguntaba “¿cuál fue su primera cita más loca?”

(Vea también: Tóxicos reclamos de Poulos a Valentina Trespalacios, según maquilladora: “Era insistente”)

Poulos contestó sin pensarlo dos veces: “invitar a una mujer colombiana a unas vacaciones sin conocerla, ahora nos vamos a casar”.

Invited a Colombian woman on vacation without meeting her first – now we’re getting married. pic.twitter.com/ydCm4jWmBW

— 🤙 (@ptrain67) December 17, 2022