“Conforme a lo señalado por el Alcalde [Enrique Peñalosa] en el mes de enero en un medio de comunicación, la administración informa que no continuará con la enajenación de su participación accionaria”, señala la misiva.

El anuncio lo había hecho el mandatario de la capital a El Espectador, después de que en diciembre pasado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en segunda instancia en contra del Distrito y ratificó que la venta de la ETB, avalada por el Concejo de Bogotá, era nula, indicó el diario.

De acuerdo con los planes del Distrito, recordó Caracol Radio, esos recursos serían utilizados para la construcción de colegios, hospitales, centros de discapacidad y otras obras sociales, en la ciudad.

Aunque en la carta no se especificaron las razones de la reciente decisión, Peñalosa le explicó al periódico capitalino que “el avalúo de la empresa era de US 1.400 millones hace 18 años y para esta fecha es de US 600 millones, es decir, una disminución del 58%”.

La lucha de la administración Peñalosa para vender las acciones de la empresa (el 88,4 %) comenzó en 2016 cuando logró incluirla en el Plan de Desarrollo, pero fue demandada por los sindicatos de la compañía que no dejaron efectuar la venta, añadió el medio.