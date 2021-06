green

Durante un debate en Semana este viernes, las dos mujeres hablaron sobre la situación del paro nacional, pero se calentaron luego de que se interrumpieran mutuamente.

Quien más mostró su inconformidad por esta situación fue Jennifer Pedraza, quien anunció que ya no es la representante de los estudiantes en el comité del paro.

Ella estaba hablando cuando la senadora Paloma Valencia, que se lanzó hace poco como ‘youtuber’, le dijo: “Este debate nos sale mucho mejor si tú no dices cosas que yo no he dicho“, además le recalcó: “Eso lo concluyes tú haciendo la peor interpretación posible”.

Jennifer Pedraza le respondió: “Yo la escuché y usted ha dicho muchas cosas que yo no he dicho. Yo no la interrumpí sino que me esperé hasta que me dieran la palabra”.

Mientras que la congresista del Centro Democrático insistía en hacerle una “interpelación”, su contraparte decidió apagar el micrófono y cansada de las interrupciones le reprochó: “Me avisa cuando pueda hablar”.

Pero ese silencio no le duró mucho porque de inmediato continuaron hablándose fuerte e interrumpiéndose mutuamente hasta que Paloma respetó el turno de la exlíder estudiantil y no habló más, hasta que fue su turno de nuevo.

Paloma Valencia y Jennifer Pedraza discutieron fuertemente

Aunque el debate fue extenso y hubo varias opiniones sobre diferentes temas, así fue el tensionante momento entre la senadora y la joven que representó a los estudiantes hasta hace unos días en el comité del paro.