La también exmagistrada logró 83 de 100 votos de los senadores presentes en la sesión del Congreso y se convirtió en la sucesora de Fernando Carrillo, que culmina su periodo en enero de 2021.

Eso significa que su administración comenzará ese mismo mes e irá hasta enero de 2025. La premura de su elección ha sido uno de los cuestionamientos al proceso, pues consideran que cinco meses son suficientes para que intervenga en las últimas decisiones de Carrillo, según Noticias Caracol, que citó a la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade).

La academia consideró que es un “riesgo constitucional”, pues normalmente esa elección se hace en octubre, mismo mes en el que comienza el empalme de los dos funcionarios.

No obstante, ignorando todas esas alertas, el Senado llevó a cabo la votación y este miércoles en el Salón Elíptico del Congreso, Cabello dio su primer discurso como procuradora electa, con una mención especial al actual jefe de Estado, de quien es cercana; relación que también ha sido criticada, pues el Ministerio Público debería garantizar la independencia del Gobierno:

“Quiero agradecer al señor presidente, Iván Duque Márquez, por haberme ternado dándome la oportunidad de que ustedes me honraran hoy con su elección”.

En sus agradecimientos, Cabello también mencionó a su familia y destacó la participación de Cortés y Ruiz que, dijo, “aportaron mucho para que este ejercicio fuera digno y respetuoso y fuera un proceso con altura”.

Una de esas opiniones en contra llegó de Iván Cepeda, que horas antes había dicho que no votaría porque se consideraba impedido y que aseguró en Twitter que se afectará la democracia:

Que en Colombia el principal órgano de control sea ejercido por una ex ministra del gobierno vigente es una clara demostración de ausencia de democracia y de falta de vigilancia independiente de la arbitrariedad del Poder Ejecutivo. Al mejor estilo de los Estados totalitarios. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 27, 2020

Otros fragmentos de su discurso los dedicó a afirmar que la “eficiencia y la transparencia serán la carta de navegación” de su administración para respetar los derechos humanos y económicos del país.

La exministra no dejó ver cuáles políticas de Carrillo seguirá implementando, aunque él le dedicó un mensaje en Twitter: “Felicitaciones Dra. Margarita Cabello, elegida procuradora general de la Nación. En sus manos estará continuar con independencia la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho. Continuaremos con la misma firmeza cumpliendo con este sagrado deber hasta el 16 de enero de 2021″.

Además, se comprometió con la población y dijo que garantizará que los “recursos públicos alcancen, se inviertan adecuadamente y no queden en manos de los corruptos”.; también que será “vocera de la gente y de sus problemas”.

Margarita Cabello también aprovechó para enviar un mensaje a quienes han despertado controversia por su elección: “Señores senadores y senadoras, no voy a ser factor de crispación, de enfrentamiento o pugnacidad —ya hay muchos haciéndolo equivocadamente—, a ello no me convoquen; yo quiero unir, articular, quiero impulsar para acertar”.

Por último, la exministra, que se convierte en la primera mujer en ser cabeza del órgano de control, aseguró que quiere ser un ejemplo para las mujeres “que luchan a diario para alcanzar posiciones que quizá nuestras madres y nuestras abuelas nunca imaginaron”.