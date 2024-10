De “persecución, constantes amenazas y maltrato verbal” asegura seguir siendo víctima Welkin Negrete Pinedo por parte de su exesposo Luis Alfonso Álvarez, diputado de Sucre por el partido Centro Democrático y de quien se separó hace unos meses, justamente, tras denunciarlo en repetidas ocasiones por violencia intrafamiliar.

La mujer, de 32 años, afirma que la primera denuncia la instauró en 2022 y que en esa oportunidad “él prometió cambiar y hasta recibió ayuda psiquiátrica”, cuenta que en 2023 debió denunciarlo nuevamente por maltrato, al punto que “las autoridades ordenaron medidas de protección, como rondas periódicas de la Policía a su casa”.

Esto, dice Welkin, tampoco fue suficiente, pues este año “la violencia siguió” y los llevó a firmar el divorcio, no sin antes librar una batalla jurídica para que el político accediera a formalizar la separación.

Welkin es abogada de profesión y especialista en derechos humanos, justicia transicional y contratación estatal; sin embargo, cuenta que después de su separación “no ha sido fácil” retomar su vida laboral, pues a pesar de que se trasladó al departamento de Córdoba, insiste en que hasta allá “han seguido las amenazas”.

Expresa que teme por su vida y la de su hija de 9 años, “quien ha sido testigo” de los presuntos actos de violencia.

“Llegó a intimidarme y amenazarme, haciéndome la propuesta que si quería que empezáramos de cero y como no acepté esta clase de manipulaciones, se enojó muchísimo y me dijo: ‘estás abusando de tu suerte. Esto no se va a quedar así. Yo necesito que tú estás al lado mío, a mí no me vas a joder’ (…), por eso es que me veo acorralada con esta situación, este hombre está obsesionado”, agregó.