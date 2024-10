Por: LA PATRIA

Noticias de Manizales y Caldas: todo en actualidad, investigación, deportes, vías y noticias de la región en La Patria. Visitar sitio

Le generó una lesión en un dedo, que no pasó a mayores, pero, al parecer, son reiterativos los maltratos.

Esta semana terminó capturado y lo llevaron a audiencia de control de garantías por violencia intrafamiliar, a la que acudió La Patria.

Al procesado lo aprehendieron en flagrancia en el barrio Nevado, de Manizales, donde el afectado les dijo a los policías que su hermano lo insultó y lo atacó con un cuchillo en el quinto dedo de la mano derecha, lo que llevó a practicarle sutura (4 puntos).

(Vea también: Mujer intentó intimidar al novio de su hermana y mató a vecino; se escondió durante años)

“Estaba preparándole el desayuno a mi hermano, que es consumidor de sustancias alucinógenas y diariamente llega a la casa entre las 4:00 y 5:00 de la mañana, con ansiedad. Entró agresivo, queriendo acabar con todo y con deseo de lesionarme físicamente. Normalmente trato de esconderme para evitar ser herido, pero me acosa con el fin de acabar con mi vida, amenaza y desafía con navajas, cuchillos y machetes”.

“Esta semana me atacó porque no soporta ningún tipo de bulla. Le molestó el ruido de la licuadora, pues preparaba un batido. Me lanzó patadas, puños y golpes”, contó la víctima, citada por el fiscal.

Añadió que, como pudo, el afectado escapó y llamó a la Policía. Todo indica que no es la primera vez que lo agrede.

“¿Cómo es que va a atacar a su propio hermano, su señoría, sí viven en el mismo hogar, comparten la misma casa, deberían tener una convivencia pacífica, eso es lo que tendría que reinar, no la agresividad. Se hace urgente una medida en centro carcelario para proteger la vida de la víctima”, explicó el ente acusador.

El abogado solicitó no encerrarlo, pues no tiene antecedentes y es una persona trabajadora, que labora en las obras del coliseo de Manizales. Indicó que quien empezó los lances fue la supuesta víctima.

La Fiscalía pidió mandarlo a la cárcel, no solo por la gravedad de atacar a su propio hermano, sino porque Jhon Alejandro ya afrontó un proceso por hurto calificado y agravado, por hechos del 2 de agosto del 2019.

Lee También

En diciembre pasado buscó un preacuerdo para bajar la pena, pero debía indemnizar a su víctima con $ 300 mil, pero se desentendió del proceso y no fue posible ubicarlo, tras varios intentos.

Tanto así, que se tuvo que adelantar un juicio en el que el 19 de septiembre le dieron sentido de fallo condenatorio y ahora se espera que se lea la condena. El ente acusador expresó que hay peligro de que no comparezca, como lo hizo con el caso de hurto.

Está pendiente la decisión del juez. En el caso de violencia intrafamiliar se presume inocente.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.