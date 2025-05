El pasado sábado 3 de mayo, el corregimiento de Potrerito, en Jamundí (Valle del Cauca), vivió un hecho aterrador: el secuestro de Lyan José Hortúa Bonilla, un niño de tan solo 11 años que fue sacado violentamente de su vivienda por un grupo de hombres fuertemente armados.

El caso ha causado preocupación en la región, pero para el periodista Diego Guauque, la reacción del país ante este hecho, en este semana, ha sido débil y decepcionante.

¿Por qué Diego Guauque se indignó con el apoyó a Frisby?

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram —donde cuenta con más de 416.000 seguidores— el reconocido reportero de ‘Séptimo Día‘ y quien sobrevivió a un agresivo cáncer, lanzó un fuerte mensaje criticando la falta de solidaridad y la escasa indignación que ha despertado este caso a nivel nacional.

Para Guauque, es desconcertante ver cómo temas triviales logran más repercusión que la desaparición forzada de un menor.

“No logro entender cómo los colombianos no están indignados, paralizados o hablando a diario sobre este caso. Lyan José fue secuestrado en su propia casa por cinco hombres armados y lleva ya más de trece días en cautiverio”, señaló el periodista con visible frustración.

Guauque aprovechó el momento para contrastar la indiferencia del país frente a este crimen con el nivel de movilización social que se creó recientemente por una polémica relacionada con Frisby, una cadena de comida rápida colombiana cuya imagen fue usada sin autorización en España.

“Esta semana el país entero se unió para defender a Frisby; todos abrazados, todos indignados por el pollo… ¿y el niño? ¿Dónde está la empatía por él?”, cuestionó.

El periodista también compartió detalles sensibles sobre la salud del menor que han sido poco difundidos. “He sabido cosas que me impactan profundamente. Lyan José es asmático. En 2022 sufrió un paro respiratorio y estuvo en una unidad de cuidados intensivos. Su familia está destruida, no solo porque no han recibido pruebas de supervivencia, sino porque temen por su salud, ya que necesita inhaladores constantemente. Es desgarrador pensar que podría morir en cautiverio”, agregó.

Además de denunciar el secuestro, Guauque llamó a la ciudadanía a reflexionar sobre sus prioridades y a no normalizar hechos tan graves como la desaparición de un niño. “¿Quién se ha puesto en los zapatos de esa familia? ¿Qué pasaría si fuera su hijo o su hermano?”, concluyó con tono firme.

El mensaje del periodista ha provocado múltiples reacciones en redes sociales y ha servido para visibilizar nuevamente este delicado caso, que exige una respuesta contundente por parte de las autoridades y un mayor compromiso social para exigir justicia y la pronta liberación del menor.

