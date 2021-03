green

Lo que ocurrió este jueves en el sector de La Estanzuela, centro de Bogotá, quedará en la memoria de sus vecinos durante mucho tiempo. La violencia reinó durante varios minutos sin que la Policía apareciera.

Y es que los videos que fueron publicados en las redes sociales mostraron que los desmanes se salieron de control después de un fallido operativo en contra de bandas criminales en el sector.

El vandalismo se apoderó de las calles vecinas a la Plaza España. Era protagonizado por delincuentes, habitantes de calle y —según los vecinos— varios venezolanos.

Lo que más preocupa es que los enfrentamientos seguían y los saqueos hicieron parte de la jornada, pero no había rastro de las autoridades. Las imágenes muestran que en el centro de Bogotá hubo anarquía total.

Uno de los afectados contó en Noticias Caracol que los vándalos rompieron los vidrios de varios carros y les robaron los celulares.

¿Cuál operativo se estaba adelantando y por qué se hizo sin apoyo de la Fuerza Pública?

El ciudadano agregó que “no había Policía, no había Esmad y no había Fuerza Disponible” durante las acciones.

Noticias Caracol señala que se adelantó un operativo para desarticular una olla de narcotráfico, pero las cosas se salieron de control. Incluso, el medio cuestiona si fue mal planeado.

En ese sentido, el secretario de Seguridad Hugo Acero se limitó a decir que el procedimiento “tuvo fallas en su planeación”.

En sus declaraciones, bastante escuetas, Acero dijo: “Este procedimiento tuvo fallas en su planeación y desde luego se presentaron algunas dificultades, especialmente con habitantes de calle”.

El Secretario @HugoASeguridad reconoce que hubo fallas operacionales y de planeación en el operativo de hoy en Plaza España por parte de la @Alca_Martires. Ojalá los funcionarios de esa Alcaldía se asesoren la próxima vez y dejen de improvisar. pic.twitter.com/XGLUdlGE7O — Emel Rojas (@EmelRojasC) March 26, 2021

No obstante, esa declaración no responde con suficiencia ¿por qué no hubo policías que evitaran los desórdenes?

Tatiana Piñeros, alcaldesa local de Los Mártires, le dijo al informativo que, justamente, por eso no se pudo adelantar el operativo.

Incluso, agrega que se pensó que eran “hechos aislados a lo que estaba ocurriendo en el punto donde se iba a realizar el operativo”.

De otro lado, en una respuesta que puede parecer tardía, las autoridades del sector, citadas por el informativo, dijeron que el operativo para desarticular la olla de la zona se adelantará en los próximos días. ¿Este sí se hará con las medidas necesarias?