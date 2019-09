green

Dicha declaración data de marzo del 2017 y es del empresario Eduardo Zambrano, a quien la emisora describe como “contratista de Consol y ‘lobbista’ durante más de 20 años de Odebrecht y quien ha sido testigo estrella en el proceso”.

En esa diligencia, Zambrano habló de reuniones para que la constructora brasileña aportara a las campañas presidenciales de 2010 y 2014.

En primer lugar, el empresario le dice a la Fiscalía que en el año 2010 tuvo una conversación con un amigo del expresidente Santos: Juan Claudio Morales. Según dijo, se vieron en su oficina y “allí se habló de un posible aporte de la campaña, de la posibilidad de que Odebrecht participará como aportante para la campaña presidencial del 2010”.

Y detalla:

“Yo hablé con Luiz Bueno [exidrectivo de Odebrecht] y le conté la conversación con Juan Claudio Morales, que fue personal. Luiz Bueno manifestó el interés en hacer un aporte a la campaña por parte de Odebrecht, hablé con Juan Claudio y le conté que Luiz Bueno estaba en disposición de hacer un aporte”.

Luego, el testigo revela que esas conversaciones motivaron un “desayuno en la Casa Medina en la cual estuvieron Orlando Sardi, Juan Claudio Morales, Consuelo Caldas, Luiz Bueno” y él.

En esa reunión, que según Zambrano se habría dado hacia febrero de 2010, “se habló de la posibilidad de los aportes de Odebrech”, pero dice que no se especificaron las cuantías y por eso desconoce de cuánto fueron esos aportes:

“Se habló de hacer unos aportes, de ahí en adelante ya me sacan a mí, de ahí en adelante fue la relación Odebrecht con la campaña, no tuve conocimiento con quién de la campaña”.

Entre tanto, y pese a que al hacer la lista de los asistentes a la reunión no mencionó a Juan Manuel Santos, sí le dijo más adelante a la Fiscalía que a ese desayuno asistió el expresidente, detalló la emisora.

Más adelante, acepta que hacia 2014 conoció Roberto Prieto, exgerente de la campaña de reelección de Santos y procesado por el caso Odebrecht:

“Era una reunión política buscando recursos para la campaña de Santos, la reelección. Había un poco de gente –éramos colombianos– yo fui con Miguel Hernández. Miguel fue el que me llevó porque me tenía que presentar a una persona muy importante que precisamente era Roberto, porque era el coordinador de la campaña, todo el mundo lo asocia como una persona muy cercana al presidente. Ahí fue que me presentaron a Roberto Prieto”.

Sin embargo, puntualiza el medio, Zambrano no detalla “cómo se materializó” el aporte a la campaña de Santos ni de cuánto fue el monto.

