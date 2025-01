Luego de confirmarse la dolorosa muerte de la niña Sarita Vargas en Sogamoso, quien desapareció en la pasada Navidad, hay angustia en Boyacá por no tener rastro de Laura Valentina Páez, de quien no se sabe nada desde el pasado jueves 16 de enero.

La familia de la pequeña de 9 años sigue desesperada por hallar a la menor en Chiquinquirá, luego de que la niña salió de su hogar para pasear a su perro. Desde ese entonces, poco se sabe de la menor.

El caso dio un giro con la captura del presunto implicado en la desaparición de Laura Valentina, Daniel Josué Zambrano Caceres, ya imputado por el hecho. Luego de la reconstrucción de lo ocurrido, el caso apuntó a que el sujeto sería, posiblemente, el responsable. Además, se presentaron varias pruebas.

Las pruebas en la desaparición en Laura Valentina Páez en Chiquinquirá, Boyacá

La Fiscalía dio a conocer que el sujeto se topó con la menor y la llevó en un carro hasta un taller de latonería y pintura. “Las actividades desplegadas por un equipo de la Sijín del Departamento de Policía de Boyacá dan cuenta de que habría sido abordada por el hoy procesado y trasladada en un vehículo particular a las afueras del municipio“, añadió la entidad en una cita recopilada por El Tiempo.

Sin embargo, en ese taller encontraron varios detalles inusuales que ayudarían a dar con el paradero de la menor y a judicializar a Zambrano

“En las inspecciones fueron encontrados fluidos biológicos y otros detalles que son valorados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y peritos especializados. Asimismo, el hombre se encontraba en ese lugar”, dijo la Fiscalía.

Durante un interrogatorio, el ente fiscal aseguró que el sospechoso reconoció que llevó a Laura Valentina en un carro y, supuestamente, la arrojó a un río. No obstante aseguró que no sabe del paradero de ella y no aceptó cargos por desaparición forzada.

Actualmente, el sujeto está recluido en una cárcel luego de que un juez consideró que hay pruebas contundentes que lo vinculan en el caso. Por su parte, las autoridades siguen con la búsqueda de la niña, tanto en Chiquinquirá como en municipios aledaños de Boyacá.

La Alcaldía Municipal llevó a cabo una marcha y velatón para rogar por la aparición de la niña. También hubo una eucaristía por ella y por Sarita Vargas, la pequeña que, desafortunadamente, fue hallada sin vida.

