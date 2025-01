Sarita Michel Vargas está desaparecida desde la noche del 24 de diciembre, cuando discutió con su familia y decidió salir de su casa en Sogamoso (Boyacá), donde estaban celebrando Navidad. El domingo 12 de enero, unos restos fueron encontrados a un par de kilómetros de la casa de ella y se investiga si se trata del cuerpo de la niña.

El principal sospechoso de la desaparición, según la Fiscalía, es su primo, quien fue capturado. El ente investigador indica que el sujeto se la llevó en moto hasta la vereda El Ciral, luego de encontrarse con ella en un sector conocido como Venegas.

Según Noticias RCN, se conoció extraoficialmente que habrían encontrado rastros de sangre en la moto que la habría transportado en la noche de Navidad. Sin embargo, esto se encuentra bajo investigación para conocer si se trata de sangre de Sarita Michel.

¿Por qué Sarita Michel salió de su casa? Su hermana explicó

Mayerly Andrade, hermana mayor de Sarita, contó en W Radio detalles de la pelea que desencadenaron en que la menor saliera del hogar donde compartía con su familia. “La niña, en su alboroto, confesó algunas cosas como tal y, pues, la reacción no fue buena de parte de mi mamá, ella lo tomó como mal y fue cuando Sarita decidió irse”, relató.

Aseguró que era la primera vez que Sarita tenía un episodio de estos y explicó que pasaron menos de 10 minutos mientras su familia salió a buscarla, pero ya no la encontraron. Mientras tanto, anhela que el cuerpo hallado no sea de ella y no pierde la esperanza de encontrarla con vida.

