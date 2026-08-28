Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Albert Augusto Giraldo Rayo es motivo de preocupación para su familia y allegados desde el martes 18 de agosto de 2026, fecha en que se reportó oficialmente su desaparición en la ciudad de Ibagué. De acuerdo con los relatos de sus seres queridos, Giraldo Rayo reside en el barrio 20 de Julio, un sector donde mantiene reconocimiento dentro de la comunidad local. La comunidad y su entorno cercano han procurado mantenerse en alerta constante, buscando cualquier pista o dato que pueda facilitar su ubicación.

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La desaparición ha causado un profundo desasosiego en su núcleo familiar, especialmente porque, hasta el momento, no se ha recibido ninguna información concreta sobre su ubicación o estado. De acuerdo con lo que han difundido sus allegados, permanentemente están atentos a recibir novedades y han decidido acudir al apoyo de los habitantes de Ibagué, pidiendo que toda persona que pueda aportar alguna información sobre el paradero de Giraldo Rayo lo comunique, bien sea a las autoridades competentes o directamente con sus familiares.

Para centralizar los esfuerzos y aumentar la efectividad en la búsqueda, la familia de Albert Augusto Giraldo Rayo ha facilitado el siguiente número de contacto: 318 211 8907. Han reiterado el llamado a la solidaridad para quienes puedan aportar datos, enfatizando la importancia de que la información sea compartida ampliamente dentro de la comunidad con el objetivo de ampliar el rango de búsqueda y aumentar las oportunidades de encontrarlo.

Este llamado a la ciudadanía refleja la urgencia del caso, pues con el transcurrir de los días la incertidumbre aumenta para los familiares, quienes insisten en que cada señal o dato, por mínimo que parezca, puede marcar la diferencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo informar sobre el paradero de una persona desaparecida en Ibagué?

Si usted cuenta con información relevante sobre el paradero de una persona desaparecida en Ibagué, como en el caso de Albert Augusto Giraldo Rayo, puede comunicárselo directamente a los familiares al número facilitado por ellos o acudir a las autoridades competentes. Compartir la información en redes, con la comunidad o canales de comunicación también ayuda a ampliar la búsqueda.

¿Qué sectores están involucrados en la búsqueda de Albert Augusto Giraldo Rayo?

La búsqueda de Albert Augusto Giraldo Rayo tiene como epicentro el barrio 20 de Julio, en Ibagué, donde reside y es conocido. Tanto la familia como los vecinos y habitantes del sector han sido parte fundamental de las acciones para tratar de conocer su paradero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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