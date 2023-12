En redes sociales circula un video que ha desatado la indignación de varios residentes en Antioquia. En la grabación, se observa una vivienda en la que se lleva a cabo una fiesta con pirotecnia y música a todo volumen durante las fechas decembrinas. Sin embargo, la celebración, que ya suma dos días consecutivos, ha generado molestias entre los vecinos del sector.

Varios residentes han expresado su preocupación, argumentando que, aunque respetan la libertad de expresión, la prolongada celebración infringe en los derechos de los demás. Han señalado que el estruendo constante de la pólvora está afectando a las mascotas del área, generando un ambiente atemorizante para los niños y perturbando la tranquilidad del vecindario.

Video de la casa en rumba por dos día seguidos

Ante esta situación, los afectados hacen un llamado a las autoridades policiales para que investiguen y tomen medidas al respecto. “Esta casa lleva 2 días y noches de rumba y pólvora. Nuestros hijos están muy afectados y atemorizados por el sonido tan fuerte. La policía no hace nada. Apóyennos, unidos podemos reportar esta mala conducta y hacer que la convivencia sea mejor para todos. Somos una familia y apoyamos la libre expresión y libertad, siempre y cuando no afecte la tranquilidad del otro. Ya hemos escuchado en la unidad de mascotas afectadas por culpa de la rumba de esta casa. No es justo.”

Ahora bien, la casa está ubicada al frente de la unidad residencial Camino del Parque en el sector entre la Loma de los Bernal y Belén Rincón.

Denuncias Antioquia. Necesitamos de su apoyo 🚨. Esta casa lleva 2 dias y noches de rumba y pólvora. Nuestros hijos están muy afectados y atemorizados por el sonido tan fuerte. La policía no hace nada. Apóyennos, unidos podemos reportar esta mala conducta y hacer que la… pic.twitter.com/ULAAg8pcKq — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 31, 2023

Muchas personas suelen aprovechar las fiestas decembrinas para reunirse con amigos y familiares, velitas, Navidad y Año Nuevo son las elegidas para celebrar sin ningún resguardo.

Si bien es normal compartir hasta altas horas de la noche, en algunos casos el exceso de ruido puede ser molesto para muchos, en especial para las mascotas, las cuales son las que sufren más este tipo de situaciones.

