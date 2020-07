green

La Comisión Colombiana de Juristas junto con Ángela Robledo, Iván Cepeda y Roy Barreras presentaron la demanda a la Corte Constitucional porque consideran que la cadena perpetua, que ya fue promulgada por el presidente Iván Duque, es inconstitucional.

Los litigantes aseguran, de acuerdo con un comunicado, que esta ley para castigar violadores de niños no protege la dignidad de los menores y provoca una “falsa sensación de justicia” que solo da paso, según ellos, a la “impunidad”.

“La cadena perpetua no da respuestas ni profundas ni integrales a las necesidades de las víctimas y de la sociedad, frente al crimen y su prevención. […] No aporta una sola medida para que el Estado opere adecuadamente para investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Por el contrario, cosifica a los niños, niñas y adolescentes víctimas, al no darles respuestas frente a la afectación de sus derechos, más allá del castigo a sus victimarios“, indicaron.

Asimismo, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, también está preparando una demanda para tumbar la cadena perpetua, confirmó su presidente, Francisco Bernate, en El Espectador.

El abogado coincide con sus colegas y los congresistas y asegura que esa pena no protege a los menores, y, por el contrario, considera que la prisión perpetua es una “retroceso”.

Son 70 penalistas los que ya están preparando la demanda contra la ley, que si llega a ser negada, dijo Bernate en el diario, será llevaba a instancias internacionales.