Las autoridades han recibido alertas de otros países en los que ya se habla del contrabando de las dosis distribuidas por las farmacéuticas en todo el mundo. Esto porque es posible que vacunas que lleguen a otros países puedan comenzar a comercializarse de manera ilegal.

En uno de los operativos de control del aeropuerto El Dorado, adelantado este miércoles por el Invima, la Policía y la Dian se encontró una nevera que contenía 70 vacunas contra el coronavirus, reportó Semana.

Después del hallazgo interrogaron a la pareja, que no supo dar mayores respuestas pero los especialistas ya están verificando su autenticidad. Esto para determinar si son reales o si lo que pretenden es estafar a las personas haciéndoles creer que serán vacunados a cambio de dinero.

Además, las autoridades investigan los posibles delitos en los que incurrieron estas personas, pues se trata de poner en riesgo la salud pública del país al manipular un elemento sin autorización y, posiblemente, sin cumplir la cadena de refrigeración que afecta la efectividad de las vacunas.

Por ahora ya se impuso una medida cautelar que les permite a las autoridades decomisar la mercancía por no cumplir con los requisitos aduaneros del país, añadió la revista, pues por ahora se está manejando como una falta administrativa porque no hay documentación clara; aunque ya se evalúan posibles responsabilidades penales y por eso estas personas no han sido capturadas hasta ahora.

Además se buscará la colaboración con el gobierno chino para determinar la ruta de las vacunas, saber de qué ciudad salieron y si apuntan a algún negocio ilegal. Asimismo, las autoridades determinarán cuál era el destino final y el objetivo de traer estas dosis en Colombia.

Aquí otras imágenes compartidas por el medio del cargamento, que llega justo cuando se aplicó la primera vacuna en el país a una enfermera, que además dice que le deben meses de salario:

Esta no es la primera vez que se decomisa un cargamento similar, pues hace unas semanas una mujer fue sorprendida con un medicamento asegurando que se trataba de las vacunas.