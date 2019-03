Quinn dijo, en el programa ‘Expediente final’, que Garzón le contó que su “trabajo” en la guerrilla era “sacar los billetes de las caletas, orearlos para que no se dañaran y luego volverlos a guardar”.

No obstante, otros entrevistados, como el también comunicador Antonio Morales y el exdirector de Fiscalías Iván Lombana negaron las declaraciones de Quinn.

La opinión pública no se hizo esperar y, por medio de Twitter, cuestionó las palabras de la periodista que, para muchos, resultaron difamadoras y van en contra del buen ejercicio del periodismo.

Quinn ya se había convertido en tendencia en las redes sociales, por sus activas declaraciones sobre su relación con Jorge Enrique Pizano, testigo de Odebrecht que murió en extrañas circunstancias.

A continuación, algunas reacciones a de internautas a las declaraciones de la periodista sobre Jaime Garzón:

Siempre que @darcyquinnr es tendencia no es por nada bueno, pero esta vez se pasó de perversa; difamar sin pruebas a un ser humano como Jaime Garzón, que fue un abanderado de las causas justas de nuestro país, realmente su bajeza no tiene límites, degradación total #DarcyAnuro

Darcy pronto vendrá hacerse la víctima, a pedir respeto, tolerancia. Pero uno no puede salir a decir cosas que no son, a hablar cosas sin pruebas ni argumentos. Es una falta de respeto a la memoria de Jaime Garzón. Pará! #Darcyanuro

#DarcyAnuro no se puede andar por ahí señalando sin pruebas a un personaje como Jaime Garzón que fue víctima, fue ASESINADO por lo más oscuro del país. No sea infame! No más periodismo irresponsabilidad y de quinta. #JaimeGarzónporSiempre @darcyquinnr

El que sea Millenial no me exime de conocer la historia, por fortuna tuve personas que me enseñaron a leer y no tragar entero con la manipulación de los medios como lo hace su combo. #JaimeGarzonporSiempre #DarcyAnuro #Darcizaña pic.twitter.com/D4BXxWmBIz

— Liliana-parra (@Liliana07018137) March 18, 2019