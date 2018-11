Por medio de esta etiqueta, tuiteros le han enviado mensajes en tono de burla (y uno que otro insulto) a la mujer para cuestionarla por su labor periodística, pues hay quienes no están conformes con la manera en que ella ha tratado varios temas de la agenda nacional.

De todas formas, Quinn se tomó la situación con humor y hasta retuiteó varios de esos mensajes. También, dijo estar emocionada por ser tendencia número en Colombia,

Ante la ola de críticas y hasta memes que ha recibido por medio de esa etiqueta, Quinn cree saber de dónde provino la idea:

#DarcyAnuro

No me voy a reír, no me voy a reír, no me voy a rjjajajajajajjjajajaja pic.twitter.com/qxhNHyrPlc

— Wolfgang (@Troglodita_j) November 16, 2018