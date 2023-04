Las redes sociales se encargaron de hacer viral a la oriunda de Medellín y que fue denunciada por un taxista de no pagarle una carrera y eludirse en un centro comercial, con la excusa de ir a retirar dinero para saldar la deuda.

La tarea de varios tuiteros fue encontrar la identidad de la mujer de 31 y llamada Daniela Alzate, acusada por dueños de restaurantes, hoteles, taxis, tiendas y conductores de buses, de adquirir productos y servicios para posteriormente no pagarlos usando como excusa no tener dinero en efectivo o que sus tarjetas de crédito no funcionaban.

La familia de Alzate comentó que ella padece de un trastorno de bipolaridad que la hace oponerse a seguir tratamientos médicos o aceptar ayuda profesional.

Qué dijo Daniela Alzate, mujer acusada de no pagar taxis ni comida en Medellín

La mujer apareció en un par de videos publicados por la cuenta de Twitter @DenunciasAntio2, para comentar por qué incurrió en esas estafas y hasta pidió disculpas por los “incidentes que han estado ocurriendo las últimas semanas”.

Se acuerdan de la chica que fue viral por videos en restaurantes, en un bus y taxis por no pagar. Buenas tardes, escribe Daniela Alzate Velásquez. Envío los vídeos donde pido excusas públicas y explico los motivos de mi actuar por las denuncias recibidas.

Alzate argumentó que está en “embarazo en este momento” y que el papá de su bebé “está fuera del país”, lo que no permite que tenga dinero para su manutención. La mujer afirmó que tampoco ha pagado varios veces porque estima que le ofrecieron “un mal servicio” y que ella no está obligada a pagar por ello.

De hecho, le pidió a la gente que le ayude a “encontrar al papá” de su bebé, para tener una maternidad en paz, pues no puede por su “condición” ponerse a trabajar.

La mujer afirmó que no le gusta publicar su vida privada, aunque se animó a contar la historia de cómo quedó en embarazo. Alzate mencionó que se hospedó en un hotel de Medellín con un irlandés el 18 de diciembre de 2022 y que nunca volvió a saber de él, pese a que pidió la información al hotel de ese hombre.

Finalmente, mencionó que espera la ayuda de algún abogada que le pueda colaborar para conocer, de parte del hotel, la información personal de ese hombre y así lograr que sepa que ella está en embarazo.