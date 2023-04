Desde hace unos meses atrás, en redes sociales se viralizaron videos y denuncias de taxistas sobre una mujer que, al parecer, no les pagaba el servicio. Después, se conoció que la señalada también omitiría pagar cuentas en restaurantes y hoteles a los que visitaba, pese a ser confrontada por quienes la expusieron y hasta la Policía; por ahora, sigue libre.

Incluso, hasta omitiría pagar el pasaje del bus. En las últimas horas se destapó cuál era la identidad la acusada: se trataría de Daniela Alzate, de 31 años, oriunda de Medellín, Antioquia.

Ahora, la familia de Alzate decidió pronunciarse ante la cantidad de señalamientos contra la mujer y dio a conocer que Daniela tiene un trastorno bipolar que hace oponerse a seguir algún tratamiento médico o asistir a un centro de reposo mental.

“Ella no acata las reglas. No cumple con las directrices de un hogar. Ya no puedo vivir con ella. He llorado. Estoy desesperada. Cuando me pide comida, le doy, le lavo la ropa…”, indicó una familiar de la mujer, en declaraciones recogidas por El Tiempo.