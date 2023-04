Como Daniela Alzate fue identificada la mujer señalada de ser ladrona por varios taxistas, oriunda de la ciudad de Medellín, que supuestamente ha aparecido en varios videos que se han viralizado en redes sociales por ladrona. Tal vez, uno de los más recordados, el del taxista que le exige que le pague la carrera.

“Véanla, esta es la ladrona”, señaló un taxista que la denunció. Ella habría solicitado el servicio y se bajó con la excusa de no tener dinero en efectivo para pagarle, entró a un centro comercial, supuestamente, por un cajero y no volvió a aparecer.

El desesperado taxista la buscó por todo el lugar hasta que la encontró comiendo y la encaró; sin embargo, la mujer no le pagó la carrera y fue el hombre el sacado del sitio por una trabajadora, quien le dijo que bajara la voz y buscara otro forma de pedirle el dinero.

En una publicación de Twitter de Denuncias Antioquia, varios usuarios aseguraron que siempre hace lo mismo. Pediría lo más caro en los restaurantes, además, sería exigente y después que pasa la tarjeta no hay fondos. Bajo la excusa que va a ir a retirar de un cajero, sale del sitio para no volver más, señalan quienes dicen ser víctimas de la mujer.

“Es famosa, no paga el bus, el taxi, la comida, las uñas o peluquería, etc. Finge que está loca cuando llega la Policía y no le hacen nada”, aseguró una usuaria.