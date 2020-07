green

El burgomaestre de la capital antioqueña dijo en Blu Radio que cuando salgamos de esta crisis provocada por el coronavirus se pueden volver a “agarrar por política”, pero que mientras tanto “no le hagamos oposición a la vida”.

“En relación a los regímenes políticos que los manejan [a los médicos], pues esa es una pelea que yo les dejo, uno, a los cubanos, porque ellos son los que tienen que resolver sus problemas internamente; pero también, por ejemplo, reconozcamos que nosotros tenemos relaciones profundas con China. Y China también tiene una economía que no es una democracia. […] Ahora, yo no me meto en esa pelea política. Lo único que sí diría es que no le metamos política a la vida, salgamos de esto, y si quiere, nos volvemos a agarrar por política, pero por ahora salvemos vidas“, declaró Quintero.

El alcalde de Medellín además resaltó en la emisora que su propuesta no es traer médicos cubanos, sino, en caso de necesitarlos, traer personal médico extranjero ya sea de Cuba u otros países.

El punto, dijo el mandatario de la capital antioqueña en la radio, es tener personal médico para atender la emergencia del coronavirus, siempre y cuando el Colegio Médico esté de acuerdo.

Y es que, según Quintero, ya hay varios hospitales en Medellín que están dejando de recibir pacientes con coronavirus, no porque no tengan camas de cuidados intensivos disponibles, sino porque no hay personal suficiente para atenderlos.

La respuesta de Quintero es hacía el trino del senador Álvaro Uribe que dijo que con médicos cubanos fue que “empezó la toma de Venezuela”, a María Fernanda Cabal que calificó de inaudito que el alcalde solicitara personal médico extranjero para atender pacientes con coronavirus.