Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Ante lo dicho este fin de semana del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmando que la Procuraduría lo va a inhabilitar 15 años para ejercer cargos públicos, El Colombiano conoció el avance de este proceso y qué podría pasar en la audiencia que está programada para ese miércoles. La postura dista mucho de lo expresado por el exmandatario en sus redes sociales.

(Lea también: Nuevo rifirrafe entre Federico Gutiérrez y aliados de Quintero por hallazgos de presunta corrupción en la alcaldía pasada)

Según explicaron fuentes del Ministerio Público, para este miércoles no se tomaría ninguna decisión en este proceso y, por el contrario, se prorrogaría el término probatorio porque no se ha recolectado la totalidad de las pruebas y las respuestas de este caso, por lo que aún no se tendrá una medida disciplinaria contra Quintero, quien recibió fuertes declaraciones de ‘Fico’, por su presunta participación en política en las elecciones presidenciales de 2022.

Todo esto, luego de que Quintero hiciera mención el pasado domingo en sus redes sociales sobre una supuesta sanción que se daría a conocer en la audiencia de este miércoles, además de lanzar algunos ataques en contra de la procuradora Margarita Cabello, afirmando que con la supuesta decisión se buscaría alejarlo de sus aspiraciones para las elecciones presidenciales de 2026.

El proceso disciplinario que afronta el exalcalde se relaciona con varias publicaciones realizadas por este, en las que, a juicio de la Procuraduría, podría haber transgredido presuntamente las normas que le prohibían participar en política siendo un funcionario activo.

La más popular de ellas es la de un video, dentro de un carro, en el cual dice la frase, “El cambio, en primera”, la cual se utilizó durante la primera vuelta presidencial por parte de la campaña de Gustavo Petro. Se publicó el 9 de mayo de 2022, haciendo una alusión indirecta a la frase de esta campaña política usada por los militantes del Pacto Histórico.

(Vea también: ¿En qué van los procesos en contra de Quintero que ya investiga la Fiscalía?)

A este se suma un trino emitido el 13 de marzo de ese año, en el que Quintero reportaba haber participado de las elecciones legislativas y exhibía en sus manos un tarjetón en el que podía observarse que había votado por la consulta presidencial del Pacto Histórico.

La tercera polémica en cuestión que está dentro de este proceso es un trino emitido el 17 de marzo en el que el exalcalde hacía un llamado para que se revisara el conteo de votos en Medellín de las consultas de los partidos que se hicieron días atrás.

En los dos últimos casos, la defensa se centró en que la participación el política supuestamente no habría existido dado que Quintero, quien recibió noticia que no le gustó, no habría mencionado en las mismas a ningún candidato ni agrupación política de forma explícita. De hecho, cuando solicitó el reconteo, el exalcalde estaba en el derecho de hacer esa solicitud, teniendo en cuenta que era una petición que afectaba a todos los partidos y no solo al Pacto Histórico.

Lee También

En cuanto al video de “El cambio, en primera”, el abogado defensor aseguró que este tipo de actos se podían aducir como actividades de la vida cotidiana, como enseñar a manejar un vehículo y no a algo alusivo a la campaña.

Así las cosas, por ahora el proceso disciplinario en contra del exalcalde seguirá activo y contrario a lo que ya se divulga en redes sociales, por ahora no habrá ninguna decisión.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.