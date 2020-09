“Una semana antes de las elecciones, a mí me iban a matar. Contrataron sicarios. Dos veces la Policía me sacó de lugares. Fueron al barrio Popular y allá intentaron contratar un sicario. Ese sicario no aceptó, el tema se filtró y nos alcanzó a llegar información”, relató Daniel Quintero, alcalde de Medellín, en diálogo con Noticias Caracol.