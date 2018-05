La denuncia que hizo este fin de semana Yohir Akerman, en su columna de El Espectador, apunta a que “dos abogados penalistas” ingresaron a esa prisión en septiembre de 2017 “con el pretexto de visitar al preso Enrique Joaquín Pardo Hasche (involucrado en el secuestro y asesinato del suegro del expresidente Andrés Pastrana)”, pero que según fuentes “su intención real no era reunirse con ese recluso, sino con el señor Juan Guillermo Monsalve Pineda”.

Monsalve Pineda, dice, está preso por paramilitarismo, es hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas y se convirtió en testigo clave en contra de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe por la presunta conformación de grupos paramilitares.

Por eso, explica Akerman, los abogados lo visitaron con dos objetivos claros: “1. Que se retractara de sus declaraciones ante la Corte Suprema en contra de los Uribe Vélez y 2. que diera unas disculpas públicas al hoy senador del Centro Democrático señalando que todo lo que había dicho en su contra era falso”.

Pero Monsalve pidió tiempo para analizar la propuesta, y fue ahí cuando según el columnista el testigo denunció ante las autoridades las supuestas presiones de las que era víctima. Entonces, “los investigadores que pusieron al tanto de esta situación le consiguieron un dispositivo, un reloj con cámara, para que el testigo pudiera grabar su siguiente reunión y probara todo lo que estaba diciendo”.

Y así lo hizo, ya que de acuerdo con Akerman esa grabación del encuentro y el dispositivo “están en manos de la Corte Suprema, en el despacho del magistrado José Luis Barceló”.

Daniel Coronell coincide con esta denuncia, y agrega que no es el único frente desde donde buscan “presiones para voltear al testigo Monsalve”, al que le habrían ofrecido dinero, protección y hasta llevar su caso a la JEP.

Coronell cita una conversación telefónica entre el testigo y “un antiguo compañero de andanzas de Monsalve, llamado Carlos López, alias ‘Caliche’”, que según dice lo contactó a nombre del congresista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada.

Las grabaciones y otras pruebas, las difundió Coronell en su columna de la revista Semana.

“Pues ahí me llegaron estos viejos y me dijeron lo mismo. Que se comprometen. Que están todos cagados. Ese señor Prada está cagado de miedo y ese hijue&%$# me dijo que me ayudaba, pero que ya, ya… […] lo que pasa es que el viejo (supuestamente Uribe) tiene que presentar unas vainas allá el viernes, en unas pruebas que tiene que mandar el viernes, entonces sería muy bueno que usted diera la declaración, así fuera por este medio mío. ¿Sí me entiende? Diciendo que el hombre ese (aparentemente el senador Iván Cepeda) le ofreció prebendas que nunca le cumplió a cambio de enredarlo a él. Eso es lo que están diciendo aquí, mano”, dice.