El periodista amplió su investigación en El diablo viste de Prada, donde reveló que el representante a la cámara se tornó “muy bravo, salido de quicio”.

Hace 8 días, Daniel Coronell dio a conocer varios videos que Juan Guillermo Monsalve grabó en la cárcel La Picota, en donde intentaban convencerlo de una retractación de sus indagaciones.

Monsalve documentó que le presionan desde el Huila. Por medio de audios de Whatsapp, su antiguo compañero de andanzas Carlos López, alias ‘Caliche’ o ‘Llanero’, le dijo:

“A mí me llegaron hoy precisamente y me dijeron por qué no habla con el señor, a ver si se puede la manera de que él nos mande un video o algo diciendo que ese man lo que está hablando es mierda. O sea lo que le está proponiendo ese Cepeda a usted es mierda”.