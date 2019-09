En el diálogo, que fue interceptado por los organismos judiciales, y que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General, según Coronell, Diego Cadena le expresa a su hermano Álvaro la molestia que le causó una columna del periodista (de 2018) en la que publicó tres fotografías del abogado con el expresidente Álvaro Uribe.

El columnista señala que las fotografías las compartió el propio Cadena en su cuenta de Instagram para felicitar a Uribe por su cumpleaños, y en ellas se ve un documento con el logotipo de la Fiscalía.

Así entonces, en la conversación, en la que Cadena se refiere a su hermano como ‘Miami’ (ciudad en la que Álvaro vive, pues además es estadounidense), trata a Coronell de “gonorrea”, por lo que su familiar le aconseja “hacerle una fiesta a ese hijueputa”.

—La foto del Instagram me la subió en la página de Semana, guevón. Y me sacan en un video hablando con el testigo… pero no, es una gonorrea, ‘Miami’, tengo el teléfono a reventar, guevón. —dice el abogado.

— ¿De verdad? –le pregunta su hermano, que luego insulta a Coronel— Malparido ese hijueputa— y continúa —Ese hijueputa tiene un fetiche, guevón, con Uribe, marica. Tiene una cosa ya enfermiza.

Diego Cadena sigue hablando de su molestia hasta que le dice a su hermano que Coronell no tiene ni una sola “grabación comprometedora” en su contra. Ahí es cuando Álvaro Cadena lanza el consejo.

— ¿Y las escuchaste todas? —pregunta Álvaro Cadena.

—Todas, guevón –responde el jurista.

— ¿Sabes qué les va a tocar hacer a ustedes? –dice el hermano— ¿Qué? —responde el abogado de Uribe.

—Hacerle fiesta a ese hijeputa… pero esperarsen (sic) unos diítas —le aconseja Álvaro Cadena.

El penalista le dice a su hermano que ya le escribió a un tal “Vinagre”, y él le recomienda que permanezca en silencio y que no “amenace”a Coronell.

— No le digas ni mierda, no le digas ni mierda. Déjalo sano. Cuando menos piense tiene su dolor de cabeza por hijueputa —le dice el hermano a Diego Cadena.

-Queda valiendo tres piras de mondá, como dicen esos costeños —se burla el abogado.

—Sí claro. Claro. Sí, obvio, obvio, obvio. Es mucha gente, yo he visto los comentarios, mucha gente le dice a él ‘perafancito’. No, eso le ponen una cantidad de cosas —dice Álvaro Cadena y prosigue —Cuando el río suena es porque los peces están culiando.

—Sí, claro —responde el jurista.

—No lo amenaces. No le vayas a decir nada. No le mandes razón, ni chimba—agrega el familiar.

En ese mismo diálogo, Diego Cadena dice estar preocupado, según Coronell, por el video que grabó Juan Guillermo Monsalve, testigo clave contra Uribe en su proceso por falsos testigos, en el que el abogado quedó registrado hablando de un acuerdo.

Coronell finaliza su columna diciendo que quiere dejar constancia de la conversación de los hermanos Cadena “por lo que ha pasado y lo que puede pasar”, y asegura que no cree que ellos quieran ofrecerle “una bonita fiesta”.