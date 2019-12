green

En ambos casos, los contratos de operación terminaron a comienzo de año: en la calle 100, con la Fundación Forja, el 6 de febrero; y en La Castellana, con Contextus S.A.S., el 23 de enero, informó la Defensoría del Espacio Público (Dadep), a través de un comunicado.

En ese sentido, la entidad del Distrito aseguró que ha adelantado los trámites legales para obtener la devolución de los predios usados indebidamente.

De igual forma, el Dadep señaló que, teniendo en cuenta que los 2 contratos ya tuvieron declaratoria de incumplimiento, “procede el pago de la multa por el contratista y en caso de que ellos no paguen, va a pagar la aseguradora. De hecho, ya se mandaron los oficios de cobro”.

Nadime Yaver, defensora del espacio público, reiteró en Noticias Caracol que los capitalinos no tienen obligación de pagar y que cualquier cobro que se haga en esos lugares es indebido.

Yaver destacó en ese medio que estos espacios son bienes comunes que priman sobre cualquier interés particular.

Por otro lado, Diego Vega, representante legal de la Fundación Forja, dijo en declaraciones recogidas por el informativo que el cobro seguirá hasta que haya la decisión de un juez, pues existe una figura llamada “contrato de depósito”.

No obstante, el Distrito se mantiene que, mientras no se suscriba un nuevo instrumento que faculte la explotación económica de estos lugares, la ciudadanía no debe pagar ningún tipo de tarifa.