green

El periodista Juan Diego Alvira, de Noticias Caracol, acompañó a Yaver hasta el parqueadero ubicado cerca de las funerarias de la 98 y allí les dijo a varios usuarios que estaban utilizando el servicio que no tenían por qué pagar y si ya lo habían hecho, podían pedir la devolución del dinero.

Sin embargo, varios de ellos le reclamaron, en el informe de ese noticiero, porque el lugar no está sellado o al menos haya un aviso para que ellos no entren o no paguen a este establecimiento.

“Esto es un robo. Están robando a la gente porque no existe ningún contrato de administración y mantenimiento”, dijo la funcionaria ante los micrófonos de ese canal y además explicó que esta empresa, la Fundación Forja, “ha recurrido a diferentes instancias legales para entorpecer el proceso”.

Yaver argumenta en Noticias Caracol que este parqueadero, al igual a uno que está ubicado en La Castellana, es ilegal desde el 6 de febrero de 2019, basada en una cláusula del contrato que rige desde 2013, el cual dice: “36 meses más, los cuales se contarán a partir del 6 de febrero de 2016”.

Aunque la defensora del espacio público de Bogotá logró que a algunas personas no les cobraran o les devolvieron el dinero, durante estos 10 meses esa empresa ha recaudado ilegalmente alrededor de 1.600 millones de pesos, poco más de 5’500.000 pesos diarios, detalla el informativo.

La secretaría de Gobierno de Bogotá le confirmó a Alvira que la defensora interpuso una querella pidiendo la restitución del espacio público del parqueadero, pero que hasta que no haya una decisión de fondo, no pueden hacer mucho más de lo que hicieron durante la nota del mismo medio, lograr que unos pocos no paguen.

Por último, Noticias Caracol recuerda que al distrito le costó 24 años recuperar el espacio del parqueadero del estadio El Campín.

Esta es la nota de Juan Diego Alvira, para Caracol TV: