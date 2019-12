green

Sucedió durante un encuentro en Cartagena en el marco de la gran conversación nacional, propuesta por el mandatario, quien defendió su idea y pidió que no se utilice el diálogo ni la situación para sacar réditos políticos.

Carrillo había pedido a Duque “sintonizarse con el carnaval democrático que vive Colombia para derrotar a los violentos”, diciéndole que “la historia le ha entregado el privilegio de ser uno de los grandes transformadores”.

La historia le ha entregado a usted Presidente @IvanDuque ser uno de los mas grandes transformadores de la misma, no la pierda señor Presidente. Inspírese con el poder del diálogo orientado a la justicia social pic.twitter.com/Hk057U8lVj — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) December 9, 2019

“No pierda esa oportunidad, apreciado presidente. No la pierda creyendo que esto es simplemente una crisis pasajera. Estamos viviendo un momento extraordinario en la transformación social de Colombia y ninguno de nosotros lo puede desperdiciar”, agregó.

Sin embargo, Duque no pareció asimilar bien el jalón de orejas del jefe del Ministerio Público. “Esto no es de coyunturas, ni tampoco es para dilatar”, aseguró. “Es para que todos nos tengamos que situar en la perspectiva de la proposició y que lo que seamos capaces de construir a través de las instituciones no le pertenezca a nadie”, sostuvo Duque.

Luego vino la pulla, que no atribuyó a nadie en especial, pero que tendría como principal objetivo al propio Carrillo, que estaba sentado a su lado:

“Estos no son espacios para las vanidades presidenciales, ni para liderazgos individuales, ni para candidaturas emergentes, posibles, futuras o inmediatas. Este tiene que ser un espacio donde todos tengamos la capacidad de hablarnos con sinceridad y darnos cuenta cómo podemos acercarnos a la posición del otro”: Iván Duque

Y es que este mismo fin de semana, la columnista Vicky Dávila aseguró en su columna de la revista Semana que “el procurador general de la nación parece más un candidato presidencial que el jefe del ministerio público”, tesis que el presidente Duque parece haberle comprado, a juzgar por lo dicho este lunes.

#Cartagena Queremos que la #GranConversaciónNacional se siga extendiendo por todo el país. Este tiene que ser un espacio donde todos tengamos la capacidad de hablarnos con sinceridad y acercarnos a la posición del otro. #DiálogoXColombia pic.twitter.com/8IF2PeTQZl — Iván Duque (@IvanDuque) December 9, 2019

Sin embargo, el de Carrillo es solo uno de los ejemplos de políticos que han sido objeto de críticas en días pasados por, supuestamente, buscar sacar provecho político de las manifestaciones. Uno de los que Duque mencionó directamente fue su rival en las pasadas presidenciales, el hoy senador Gustavo Petro, por ejemplo.

Pero Carrillo tampoco se quedó con la espinita y luego ripostó: “Señor presidente, esto ni es una comisión paralela ni es una encerrona contra usted”, señaló. “Todos tenemos hoy ese inmenso desafío, de entender y encausar lo que ha venido sucediendo en Colombia las últimas semanas. Y la principal responsabilidad es tejer un consenso. Es construir, en la misma forma en que esta mesa está unida, un gran propósito de liderazgo colectivo”, concluyó.

“No es época de arrasar con la institucionalidad”: Fernando Carrillo