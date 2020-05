Y es que para hablar del tema se reunió solo con el exrector de la Universidad Nacional Ignacio Mantilla, sin la presencia de ninguna mujer. Además, su discurso terminó contradiciéndose con lo que parecían querer mostrar.

Primero, Fajardo señaló que el ámbito de las matemáticas “es un mundo machista” y que “fundamentalmente han sido hombres quienes han liderado el desarrollo de las matemáticas”. Además, agregó que “es un mundo que ha estado vedado o con muchas dificultades para que las niñas puedan entrar a él” y que “se consideraba un mundo de hombres”.

Sin embargo, luego dijo que, aunque “eso está cambiando”, dio a entender que ese cambio “es parte de la tarea que tenemos que hacer nosotros”, refiriéndose tácitamente a los hombres.

Además, encontrar una mujer que hablara del tema con ambos no era del todo difícil. Mantilla dijo que su esposa es matemática, dedicada a la probabilidad, e incluso dijo que era mejor estudiante que él.

A raíz de esto, las reacciones en redes sociales no fueron nada buenas. Una de las primeras en resaltarlo fue la periodista de RCN Radio Yolanda Ruiz:

Su colega Claudia Palacios también lamentó que no hubiera una mujer invitada al breve diálogo:

Apreciados @sergio_fajardo y @MantillaIgnacio esto les salió mal. Si no se les ocurrió q por lo menos en este día el protagonismo y la vocería los debían tener las mujeres es porque tienen mucho q aprender sobre #equidaddegénero y un jurgo por corregir sobre #sesgosinconscientes

Pero ellas no fueron las únicas. Otros usuarios de Twitter, hombres y mujeres, se quejaron por lo mismo, incluso calificando su gesto como machista:

Al hablar de la mujer y compararla siempre con el hombre… No se. Afirmaciones como : (…) las mujeres pueden ser tan buenas como cualquier hombre. O Mi esposa es matemática y sacaba mejores notas que yo. No dejan de tener un sesgo machista y poner al hombre en superioridad.

¿Por qué dos hombres hablan de la mujer matemática en su día en lugar de una mujer? @YahooRespuestas

