La molestia del gobernador Caicedo se originó porque el supersalud llegó de sorpresa a la ciudad para intervenir el hospital Julio Méndez Barreneche, el principal centro médico del Magdalena.

Pero cuando Aristizábal salía de allí se encontró de frente con Caicedo, y los dos se enfrascaron en una discusión delante de los medios de comunicación que le estaban pidiendo explicaciones al supersalud por la decisión, según video que compartió Semana.

“Yo no le puedo avisar a un gobernante que voy a intervenir, las intervenciones no se anuncian y, tranquilo, los hallazgos son de octubre, noviembre y diciembre del año pasado”, le dijo el funcionario.

Caicedo reclamaba, como se escucha en la grabación, que si los hallazgos de presuntas irregularidades fueron descubiertos con anterioridad por qué el procedimiento se llevó a cabo precisamente en este momento de crisis por cuenta de la pandemia.

“Por qué no intervino antes, en enero, febrero, o marzo, por qué no me informó, si usted me dijo a mí, cuando fui a su despacho, que me informaba”, argumentó el gobernador.