Y es que Sanabria es un evidente promotor de las marchas de este jueves, que utiliza el lema ‘No nos dejamos marranear’ para invitar a sus seguidores a unirse a las movilizaciones del paro nacional.

En ese sentido, el excandidato a ser rector de la Universidad Nacional, que tiene dos carreras profesionales, un doctorado y ha escrito múltiples libros, ha utilizado una artesanal nariz de marrano para promover las manifestaciones, y de paso para burlarse del presidente Iván Duque.

Según Sanabria, muchos de sus seguidores le han preguntado cómo fabricar esa nariz, razón por la que el profesor, en un trino, explicó que con un vaso de cartón es posible hacerlo: “Se le trazan dos rayas en la base, y listo”.

Lo cierto es que el académico se llevó múltiples críticas porque pese a ser un hombre estudiado utiliza el método de la burla y hasta del insulto, dicen algunos de los usuarios, para promover la participación en el paro nacional.

Muchísimos twitteros me preguntan Cómo fabricar narices de chanchitos para el próximo #21N Y ahora tomando tinto en un vasito de cartón He encontrado el mejor modo: se le trazan dos rayas en la base y listo. Se les puede agregar un caucho para sostenerlas O si no Con los labios— pic.twitter.com/wcTCYrlXPd

Yo te pregunto como fabricamos un profesor que enseñe que no se debe ofender a otros aun cuando no estemos de acuerdo ,como enseñamos a los jóvenes que dicen querer paz no ofender y hablar sin odio como podemos fabricar profesores que no solo pidan respeto si no que lo de

— Maria Fernand Rojas (@COLOMBIANATOTAL) 19 de noviembre de 2019