green

Uno de los que criticó duramente la posición de la abogada fue el Observatorio de Feminicidios de Santander, desde donde se cuestionó el hecho de que Vela haya dicho, a medios, que “son circunstancias, son amores pasionales, ellos (Juan Guillermo Valderrama y Amory Ojeda) son los que sabrán qué pasó o no pasó”.

“La legislación colombiana no puede ir por los caprichos de las víctimas”, aseguró la abogada en entrevista con Noticias Caracol, en donde dijo que, a nombre de Valderrama, “extiendo un perdón de Juan Guillermo a su pueblo colombiano y al chileno”.

Pero más allá de las palabras de perdón, lo que cuestiona la directora del Observatorio de Feminicidios, Gina Elizabeth Pineda, es que se quiera calificar un atroz asesinato como una supuesta pelea de pareja.

“No es un crimen pasional, es feminicidio. Esto no fue por ira, es una situación donde se consideró a Ilse de menor valor por ser mujer. La garantía de este proceso debe ser de la búsqueda de justicia, reparación, y acá no tenemos ninguna de las dos. Con eso están violando los derechos de las víctimas a saber cómo y por qué ocurrieron los hechos”, dijo Pineda, citada por El Tiempo.

Además, Pineda dialogó con Opina Santander y allí se refirió a la sentencia de 36 años y 6 meses de prisión para Valderrama, producto de un acuerdo que firmó con la Fiscalía.

“La medida que le impusieron a Juan Valderrama es muy baja. Además, los preacuerdos no están contemplados para el delito de feminicidio”, dijo la también fundadora del Observatorio.

Al respecto, la hermana de la exsargento chilena asesinada, Alexandra Ojeda, le había dicho a Vanguardia que no era equilibrado en un caso como este darle beneficios al capturado mientras la familia sigue sin saber lo que realmente pasó, ni qué motivó la salvaje agresión.

“En el delito de desaparición forzado agravado, el tiempo de condena de 22 meses es muy poco por lo atroz y grave que fue […] necesitamos que dé a conocer los motivos reales por los que la mató, por qué cometió tal delito, que cuente toda la verdad”, dijo la mujer.

Abogados especialistas como Francisco Bernate e Iván Cancino se refirieron al caso y a la pena.

El feminicidio permite que el acusado haga un preacuerdo con la Fiscalía, para, a cambio de evitarle al Estado un juicio largo y farragoso, recibir una rebaja en la condena que, en este caso, es la que corresponde. Fallo higiénico. Un abrazo Ricardo. — Francisco Bernate  (@fbernate) May 6, 2020