Según dice el cliente, que aparecen en Twitter como Javier Meléndez, Davivienda le cobró cuota de manejo recientemente y él no ha usado su tarjeta ni tampoco tiene un saldo pendiente con la entidad.

“Señores Davivienda, no estoy haciendo uso de mi tarjeta de crédito no les debo nada y aún así me están cobrando cuota de manejo?”, cuestionó el cliente en esa red social, en donde también publicó capturas de pantalla con el descuento que hizo la entidad de 22.250 pesos.