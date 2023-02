A través de un comunicado, Afinia, filial del Grupo EPM, anunció los municipios del departamento del Cesar que estarán sin el servicio de energía entre el miércoles 22 y el sábado 25 de febrero del presente año.

A continuación, los barrios de Valledupar y sectores aledaños que estarán sin fluido eléctrico con sus respectivos horarios y fechas de suspensión:

Miércoles 22 de febrero:

• La Jagua de Ibirico: se interrumpirá el servicio en el sector Minas Yerbabuena desde las 12:00 p.m. hasta las 2:00 p.m.

• El Paso: De 7:10 a.m. a 5:20 p.m., se suspenderá el fluido eléctrico en el circuito La Loma 1, que suministra energía a los corregimientos La Loma de Potrerillo, Pueblo Regao y los sectores aledaños a la vía La Loma de Potrerillo – Pueblo Regao.

Jueves 23 de febrero:

• La Jagua de Ibirico: se suspenderá el servicio en la vía La Jagua de Ibirico – Arenas Blancas sector Finca Limolandia desde las 8:40 a.m. hasta las 4:30 p.m.

• Tamalameque: Asimismo, en las veredas El Jobo, 12 de Octubre y Puerto Boca de Tamalameque, se interrumpirá el fluido eléctrico de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

Viernes 24 de febrero:

• Circuito San Roque: Desde las 7:40 a.m. hasta las 5:00 p.m., en los corregimientos de San Roque y Santa Isabel; así como en los sectores aledaños a la vía San Roque – Santa Isabel, en el área rural de Curumaní, se suspenderá el servicio de energía.

• Subestación Llerasca: En lo que respecta a esta subestación en el corregimiento Llerasca, jurisdicción de Agustín Codazzi, el servicio de energía se suspenderá de 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Sábado 25 de febrero:

• Valledupar: De 7:30 a.m. a 5:30 p.m., los barrios La Popa, Garupal, Iracal, El Amparo, Las Flores y Eneal de la ciudad de Valledupar, estarán sin energía.

• Línea Salguero – La Paz: En la vereda Las Casitas y los sectores aledaños a la vía Valledupar – Las Casitas y la vía La Paz – Valledupar, no habrá servicio de energía de 7:25 a.m. a 5:00 p.m. Por otro lado, los barrios 19 de Marzo, Jorge Eliécer Gaitán, Canadá, Luis Camilo Morón, José María Oñate, Urbanización La Esperanza y la Urbanización Mairesol Araújo en La Paz, no tendrán energía.