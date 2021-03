green

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha publicado en su página oficial cuáles serán los barrios afectados por los cortes de agua. Estos se presentarán debido a que se realizarán mantenimientos, cambio de accesorios, entre otros.

En total, son cinco las localidades de Bogotá que no tendrán el servicio: Teusaquillo, Engativá, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Kennedy. Los cortes durarán 24 horas, excepto en Puente Aranda, en donde la suspensión tomará un tiempo de 12 horas.

Lista de barrios que no tendrán agua este 4 de marzo

Localidades Barrios Lugar Teusaquillo San Luis De la Calle 57 a la Calle 63, entre la Carrera 24 a la Carrera 20. Engativá Puerta de Teja De la Calle 26 a la Calle 24, entre la Carrera 86 a la Carrera 93. Puente Aranda Salazar Gómez De la Avenida de las Américas o Calle 9 a la Calle 13, entre la Carrera 50 a la Carrera 68. Rafael Uribe Uribe Los Arrayanes, Palermo Sur, Diana Turbay Cultivos De la Calle 48X Sur a la Calle 60 Sur, entre la Carrera 1 a la Carrera 5D Este. Kennedy Lafayette De la Calle 8 a la Calle 10, entre la Carrera 77 a la Carrera 80. De la Carrera 78 a la Carrera 80, entre la Calle 8 a la Calle 10.

Adicionalmente, en Kennedy, los cortes comenzarán a las 8:00 a.m.; en Teusaquillo y Engativá a las 9:00 a.m.; y en Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe a las 10:00 a.m.

Recomendaciones para los cortes del agua

Finalmente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomienda algunos ‘tips’ para que las necesidades básicas como la preparación de la comida no se vean afectadas: