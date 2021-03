green

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha confirmado, en su página oficial, que las localidades de Usaquén, Chapinero, Rafael Uribe Uribe, Usme, Bosa, Kennedy y San Cristóbal tendrán cortes de agua durante este miércoles.

La duración de la suspensión del servicio será de 24 horas en todas las localidades, excepto con San Cristóbal; en esta solo el corte tomará 5 horas.

En Kennedy y Bosa, la hora de inicio será a las 8:00 a.m.; en Chapinero y San Cristóbal a las 9:00 a.m.; y en Usaquén, Rafael Uribe Uribe y Usme a las 10:00 a.m.

Lista de Barrios que no tendrán agua este 3 de marzo

Localidad Barrio Hora de inicio Usaquén El Verbenal y San Antonio. 10:00 a.m. Chapinero El Laguito 09:00 a.m. Rafael Uribe Uribe Granjas de San Pablo y Pesebre. 10:00 a.m. Usme El Progreso Usme, El Nuevo Portal, La Orquídea de Usme, Alfonso López. 10:00 a.m. Bosa Carrefour 08:00 a.m. Kennedy Tintal, Palmas y Carimagua. 08:00 a.m. San

Cristóbal Moralba, La Grovana, Altamira – Pinares, Nueva Gloria, Quindío, Republica de Canadá, La Belleza, Libertadores, Santa Rita, Valparaíso, El Progreso, Nueva Esperanza, Los Arrayanes, La Marqueza, Nueva Delhi, San José Oriental, Altamira, Las Gaviotas, Quindío Primer Sector, San Rafael Oriental, Torres de San Rafael 2, Colegio Nueva Delhi L.E.D. 09:00 a.m.

Recomendaciones para los cortes del agua

Igualmente, estas son las recomendaciones que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ofrece.