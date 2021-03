green

La Empresa del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha confirmado en su página web que este jueves, 18 de marzo, se realizarán trabajos que buscan “minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua”.

En las cuatro localidades, los cortes durarán 24 horas, pero la hora de inicio será diferente en algunos sectores. En Fontibón, la suspensión comenzará a la 8:00 a.m.; en Teusaquillo y Engativá a las 9:00 a.m.; y en Kennedy a las 10:00 a.m..

Los principales mantenimientos que se ejecutarán en la capital del país son los cambios de accesorios y empates de redes.

¿Quiénes no tendrán agua este 18 de marzo?

En el siguiente cuadro podrá ver los lugares afectados por la suspensión que se llevará a cabo en la ciudad; allí también aparecen las horas en las que empezarán las obras. Esta información fue recogida de la página del acueducto:

Localidad Lugar Hora de inicio Teusaquillo Armenia 9:00 a.m. Engativá Normandía 9:00 a.m. Fontibón Villa Alsacia y Clínica la Paz. 8:00 a.m. Kennedy Socorro y Casablanca 10:00 a.m.

Igualmente, la EAAB ofreció algunas recomendaciones para las personas que no contarán con el servicio de acueducto en Bogotá: