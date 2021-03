green

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá publicó en su página oficial las localidades que sufrirán los cortes de agua. Para este martes, Chapinero, La Candelaria, Kennedy y Usaquén se verán afectadas por la suspensión.

En La Candelaria, los cortes comenzarán a las 8:00 a.m.; en Usaquén y Chapinero a las 9:00 a.m.; y en Kennedy a las 10:00 a.m. En la mayoría de localidades, la suspensión durará 24 horas, excepto en Usaquén, en donde el mantenimiento tomará 6 horas.

La EAAB aclaró que estos trabajos “buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y, para ejecutarlos, se requiere una suspensión temporal del servicio”.

Lista de barrios que no tendrán agua este 16 de marzo

En el siguiente cuadro, podrá ver las localidades, los barrios afectados y los horarios que compartió la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

Localidad Barrio Hora / duración Chapinero El Retiro y Chapinero 9:00 a.m. / 24 horas La Candelaria Las Aguas, La Concordia, Egipto y La Candelaria 8:00 a.m. / 24 horas Kennedy Britalia, Class, Castilla 10:00 a.m. / 24 horas Usaquén Santa Cecilia Norte, Sector La Cima y Cerro Norte 9:00 a.m. / 6 horas

Motivos y recomendaciones para los cortes de agua de este 16 de marzo

La EAAB ha señalado que las principales razones de la suspensión del servicio de acueducto son cambios de accesorios, empates de redes e instalación de medidores.

Adicionalmente, algunas recomendaciones de la organización son llenar los tanques de reserva de la vivienda, priorizar las actividades básicas como el lavado de mano y la preparación de alimentos, y consumir el agua antes de las 24 horas si se almacena en recipientes.