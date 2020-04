La mujer, que reside en Barranquila, aseguró que también fue discriminada cuando intentó entrar a un almacén de Ara en el norte de la ciudad, indicó Blu Radio.

El caso se conoció luego de otro médico denunciara que lo hicieron desvestir para poder entrar al almacén a hacer mercado.

Ella señaló que por su caso, por el de ese joven y otros más que se han conocidos se siente “desmotivada” para ir a trabajar.

Según la emisora, desde que comenzó la emergencia sanitaria la enfermera vive una pesadilla y está deprimida porque a donde va la hacen sentir mal pues al verla con el uniforme la señalan como foco de contagio y envió un mensaje:

“Me siento desmotivada hasta para ir a trabajar, deprimida, a veces. Yo salí de turno y llegué al Ara que queda cerca de mi trabajo, y el vigilante me dijo que no podía ingresar porque tenía que cambiarme el uniforme; entiendan que el uniforme que usamos en la clínica no es el mismo con el que salimos a la calle”.