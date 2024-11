Por: Caracol TV

Kirsten Schuijt, directora global de WWF (World Wildlife Fund o Fondo Mundial para la Naturaleza), una de las ONG más importantes en materia ambiental, habló sobre la importancia de la COP16 para evitar que la biodiversidad del planeta y la Amazonía desaparezcan.

“Hemos perdido alrededor del 73% de la vida silvestre”, dijo directora de la WWF

Schuijt fijó el 2030 como la fecha límite para proteger la biodiversidad. “Está a solo unos pocos años de distancia, seis años, o en realidad cinco años y medio si miras bien, así que el reloj está corriendo”, remarcó.

“Lo que hace que esos próximos cinco años y medio sean tan urgentes es que estamos perdiendo biodiversidad a la velocidad de la luz; acabamos de publicar nuestro informe Planeta Vivo y hemos perdido alrededor del 73 % de la población de vida silvestre que vive en estado salvaje, pero lo que nuestro informe también mostró son los puntos de caída más preocupantes y permítame resumirlo: en el Amazonas sabemos que en los próximos cinco años entre ahora y 2030, si continuamos deforestando el Amazonas de la manera en que lo estamos haciendo ahora, va a ser un punto de no retorno, lo que significa que perderemos el Amazonas para la humanidad y por eso los próximos cinco años hasta 2030 son importantes porque ahora tenemos algo que aún podemos cambiar”, advirtió.

En ese contexto, la experta señala que la COP16 “es la oportunidad de los tres grandes objetivos globales y creo que realmente podemos marcar una diferencia, es por eso que estamos aquí en Cali también, sintiendo realmente esa urgencia y diciendo: ‘Todavía podemos hacer algo’, porque lo bueno de la naturaleza es que, aunque podamos perderla, puede recuperarse, así que si la dejamos ser y desarrollarse, puede volver”.

La directora de la WWF recordó que “tenemos tratados importantes que podemos conservar, que son oportunidades: tenemos el marco mundial de biodiversidad, tenemos el acuerdo de las partes y tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, todos ellos con miras a 2030”, recalcando nuevamente que “estamos perdiendo biodiversidad”.

¿Qué piensa sobre el clima de las negociaciones en la COP16? El secretario de la ONU hizo un llamado de atención porque después de dos semanas no hay acuerdos.

Me pone muy triste escuchar toda la política en torno a algo que es tan urgente, porque si vamos a hacer que esto sea viable necesitamos dinero, ¿no? La gente necesita dinero para actuar y realmente no me importa lo que se nos ocurra siempre y cuando tengamos algo que funcione, así que mi petición urgente es a que la gente se reúna en la sala, se ponga de acuerdo sobre algo que funcione para todos nosotros, para hacer de la conservación una realidad”, clamó la experta ambiental.

La directora de la WWF lamentó que haya “una brecha real en la financiación de la conservación, por lo que debemos cerrar esa brecha”.

“Quiero decir dos cosas más: no se trata solo de recaudar dinero, sino también asegurarnos de redirigir los miles de millones de inversiones que están destruyendo la naturaleza a través de subsidios e inversiones perjudiciales. Y tenemos que asegurarnos de que el dinero llegue a las comunidades locales, a la gente en terreno”, expresó.

Aseveró que “mientras todavía estamos estancados en hablar sobre cómo recaudamos el dinero, hay temas urgentes que también debemos abordar: cómo construimos instituciones y mecanismos locales para que el dinero que se recauda realmente llegue a la gente que vive y trabaja en los lugares que estamos tratando de conservar”.

