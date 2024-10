Desde la Cumbre de Biodiversidad (COP16) que se celebra en Cali, Colombia, el Secretario General de la ONU, António Guterres, dio a conocer su posición frente a la propuesta que hizo recientemente el presidente Gustavo Petro de que el Estado compre la cosecha de hoja de coca a campesinos en zonas históricamente afectadas por el narcotráfico, como en el Cauca.

Tras un reciente informe de las Naciones Unidas que había reportado la cifra más alta de cultivos de hoja de coca en el país, que el año pasado llegaron a 253.000 hectáreas, un 10% más que en 2022, el jefe de Estado había planteado la compra de cultivos cocaleros.

“Vamos a iniciar la compra estatal de la cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas (…). Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos”, había dicho Petro, sin explicar cómo implementaría la política.