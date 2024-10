El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el Gobierno Nacional va a iniciar “la compra estatal de cosecha de coca” en el municipio de El Plateado (en el departamento del Cauca).

“Me van a caer rayos y centellas. Menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron, pero si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos. Y si vamos a repetir con los mismos instrumentos todos sabemos que no se solucionan los problemas”, aseguró el mandatario.