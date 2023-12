Esa consejería fue una de las pocas que mantuvo Gustavo Petro cuando asumió el poder, pues decidió dejar solo 5 de las 14 que le entregó Iván Duque.

Ahora, desaparecerá y sus funciones pasarán a ser responsabilidad del Ministerio de la Igualdad, a cargo de la también vicepresidenta Francia Márquez. Esa cartera tendrá cinco viceministerios: de las Mujeres, para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la superación de la Pobreza, de las Diversidades y de Pueblos Étnicos y Campesinos.

El quinto es justamente el viceministerio de la Juventud, en el que fue nombrado Gareth Sella el joven que perdió un ojo durante las protestas del 2021.

Sin embargo, esa designación ha sido cuestionada porque no cumpliría en detalle los requisitos que puso el mismo Gobierno Petro para ser funcionario, aunque el mismo presidente defendió que llegara al cargo.

Sella será el encargado de continuar las tareas que adelantó Gabriela Posso como consejera de Juventud, la funcionaria más joven del Gobierno Nacional en un alto cargo. Posso explicó que como consejera su función solo era de asesoría, pero no de ejecución, y por eso se hace necesario empujar el trabajo desde otra entidad:

“La consejería desaparece para robustecerse en un viceministerio de juventud, para que de manera institucional y administrativa la juventud tenga mayores posibilidades”.

La saliente consejera, de 26 años, no detalló si ahora se vinculará al recién creado ministerio y dejó ver que no ha llegado a un acuerdo con el jefe de Estado: “Yo soy una militante de este proceso y este proyecto político, y estaré donde el señor presidente me disponga”.

¿Qué hizo la Consejería Presidencial para la Juventud?

El trabajo que adelantó ese órgano permitió, recientemente, entregar un predio en Doncello (Caquetá) para que 4.200 jóvenes trabajen en temas de emprendimiento y en el desarrollo de su región. El inmueble, de 70.000 metros cuadrados pertenecía a Nestlé y había sido objeto de un carro bomba en 2007.

Después de 17 años del ataque a la fábrica de Nestlé en Doncello- Caquetá, en un acto de resiliencia y construcción de Paz, bajo el liderazgo de la Consejería Presidencial de Juventud y @GabrielaPossoR, se logró la donación por parte de @NestleColombia de un predio de 70.000 M2🧵 pic.twitter.com/jdahtWDCPw — Colombia Joven (@ColombiaJoven) December 13, 2023

La entidad también recogió comentarios de 45.000 jóvenes, entre los 14 y 28 años, para construir las reformas educativas y la revisión de la Ley 30 de 1992 para que la educación sea un derecho fundamental.

